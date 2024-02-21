İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci, kadın ve gelir düzeyi düşük kentlilere yönelik projelerini anlattı

İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) gerçekleştirilen Adil İstanbul Proje tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladıkları projelerini 10 başlık altında sundu.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi için "Kızlar Okusun Diye" projesini hayata geçireceklerini kaydeden İmamoğlu, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin, birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğu annesine, eğitime başlangıç desteği olarak 3'er bin lira vereceklerini söyledi.

300 BİN ÖĞRENCİYE 35 MİLYON LİTRE HALK SÜT

Devam edecekleri "Sen Oku Diye" projesi doğrultusunda da 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrenciye 3'er bin lira destek vereceklerini aktaran İmamoğlu, 2024-2025 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklara 2 milyon "Okul Beslenme Destek" paketi dağıtacakları duyurusunu yaptı.

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İmamoğlu, sürdürecekleri "Halk Süt" projesi kapsamında 300 bin çocuğa bu dönem 35 milyon litre süt vereceklerini dile getirdi.

Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla "Yuvamız İstanbullarda Kısa Mola Merkezleri"ni hayata geçireceklerini, 100 yeni merkez açarak toplamda 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceklerini anlatan İmamoğlu, 10 yeni İBB Kadın merkezi açacakları, bu merkezlerde hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri ve gebelik danışmanlığı hizmeti sunacakları bilgisini paylaştı.

Ayrıca 40 yaş ve üzeri kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul Bebek Projesi" kapsamında yoksulluk sınırı altında yaşayan 0-2 yaş bebek sahibi 10 bin kişiye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması desteği sağlayacaklarını dile getirdi.