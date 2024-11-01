25 Eylül’de başlayan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuruları sona erdi. Henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri ‘’İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılacak. Burs başvuru koşullarını karşılayan 100 bin öğrenci, yıllık 15 bin TL eğitim yardımından yararlanabilecek. İşte 2024-2025 İBB burs başvuru ekranı…