İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.

Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.