İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Milyonlarca öğrenci İBB burs başvuru sonuçları sorgulaması yapıyor. 23 Eylül – 21 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları tamamlandıktan sonra 100 bin öğrenciye 20 bin TL'lik maddi katkı sağlanacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları ve başvuru süreci ile ilgili bilgiler
İBB BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı. Öğrenciler 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlayacak.
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili İBB'den açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Geçtiğimiz yılki sonuçlara baktığımızda 31 Aralık tarihinde açıklanmıştı.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul
İstanbul Senin uygulaması
153 Çözüm Merkezi
"İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı bu platformlar üzerinden sağlanmaktadır.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?