        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Genç üniversiteli İBB burs başvurusu bitti mi?

        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Genç üniversiteli İBB burs başvurusu bitti mi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine burs desteği veriliyor. İBB burs başvuruları 23 Eylül'de gencuniversiteli.ibb.istanbul ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru durumunu merak edenler İBB burs sonuçları sorgulaması yapıyor. Peki Genç üniversiteli İBB burs başvurusu bitti mi, ne zaman sona erecek?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:06
        1

        İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Genç üniversiteli İBB bursları öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 15 bin TL olan Genç Üniversiteli Desteği, bu sene 20 bin TL olarak yatacak. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Genç üniversiteli İBB burs başvurusu bitti mi?

        2

        İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

        23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak. Öğrenciler başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilir. Genç Üniversiteli Desteği'ne; açık öğretimde ve yurt dışında okuyan, ücretli değişim programında bulunan, ön lisans ve lisans için 30 yaş üstü, yüksek lisans ve doktorada da 40 yaş üstü başvuruda bulunamıyor.

        İBB BURSU İÇİN ŞARTLAR

        • T.C. vatandaşı olmak,
        • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
        • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
        • Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
        • Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
        • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
        • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
        • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
        • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
        3

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuruları devam ediyor. 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar başvurular tamamlandıktan sonra belli olacak.

