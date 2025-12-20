İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim yılı için burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına İBB'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Özellikle önceki yıllarda ödemelerin Ocak ayında yapılmış olması, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair merakı artırdı. İşte detaylar...
Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nde değerlendirme süreci sürüyor. Yoğun başvurunun ardından öğrenciler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına dair detayları araştırmaya başladı. İBB’nin sonuçları resmi platformlar üzerinden duyurması beklenirken, 2025-2026 dönemi burs takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...
İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
İBB başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı öngörülüyor. Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.