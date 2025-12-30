İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Genç Üniversiteli İBB burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini İBB'den gelecek açıklama çevrildi. İBB, Genç Üniversiteli Sosyal Desteği ile 100 bin öğrenciye 20 bin TL'lik burs desteği sağlıyor. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
İBB burs sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. İBB, burs başvuru sonuçlarını gencuniversiteli.ibb.istanbul uygulaması ile ilan edecek. İşte, İBB burs sonuçları ile ilgili detaylar
İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
İBB başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı öngörülüyor. Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.