İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı
İBB burs sonuçları son dakika açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler "İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları sorgulama ekranı ile ödeme tarihleri takvimi hakkında detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin üniversite öğrencisine sağladığı 7.500 TL’lik eğitim desteği sonuçları açıklandı. Yardımdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler "İBB bursu ne zaman yatacak, hangi gün ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 İBB burs sonuçları sorgulamasına ilişkin ayrıntılar...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları İstanbul Senin Uygulaması ve Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
"Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek.