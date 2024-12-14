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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs sonuçları sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteği sunduğu "Genç Üniversiteli" burs programında, başvuruların tamamlandı. Şimdi gözler İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:36
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanacak Genç Üniversiteli 15 bin TL burs sonuçları araştırılmaya başlandı. İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Peki 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

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        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının 3. haftasında belli olması bekleniyor.

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        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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