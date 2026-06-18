İBB davasında savcının 5 sanık için istediği tahliye kararı genişledi

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 414 sanığın yargılandığı davada mahkeme, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Davada bugüne kadar tahliye edilen tutuklu sanık sayısı 51’e yükseldi.

MAHKEMEDEN 9 TAHLİYE KARARI

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin, 68’i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 5 sanığın tahliyesini talep ederken, mahkeme 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

AA’da yer alan habere göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunma yaptı.

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GÜLTEN SAVUNMA YAPTI

Gülten, savunmasında silüeti olan yapılarla ilgili bilgiler vererek, idarelerin hayal edilen projeye onay vermek zorunda olmadığını, projelerin hukuka ve yönetmeliğe uygun olması gerektiğini söyledi.

Hakkındaki iddiaların somut delile dayanmadığını öne süren Gülten, “Hakkımda anlatılan olayların hiçbirinde doğrudan tarafı olduğum bir eylem ortaya konulmamıştır. İsnatlar yalnızca görev ünvanım ve yürüttüğüm idari süreçler üzerinden kurulmaya çalışılmıştır. Bir kamu görevlisinin sadece yaptığı görev ve taşıdığı ünvan üzerinden suçla ilişkilendirilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.” dedi.

Gecesini gündüze katarak daha iyi bir şehir için çalıştığını belirten Gülten, “Hiçbir zaman kişisel menfaat gözetmedim. Hakkımda yapılan incelemeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. İBB’deki 6 yıllık görevim ve toplamda 17 yıllık kamu hizmetim boyunca edindiğim mal varlığım ortadadır. 30 Nisan 2025 tarihinden bu yana tutukluyum.” ifadelerini kullandı.

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Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Gülten, tahliyesini ve beraatini istedi.

SAVCI 5 SANIK İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Sanık Gülten’in avukatının savunmasını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı, aylık tutukluluk incelemesine ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın’ın bu aşamada tahliyesini talep etti. Savcı, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını istedi.

TAHLİYE SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Tutukluluğa ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme, savcının tahliye talebinin ardından 9 sanık hakkında karar verdi. Mahkeme; firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, yapımcı ve yönetmen Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, reklamcı Alper Aydın, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan’ın tahliyesine karar verdi.

TOPLAM TAHLİYE SAYISI 51 OLDU

107 tutuklu sanıkla başlayan İBB davasında yapılan ilk tutukluluk incelemesinde 18, ikincisinde 15, üçüncüsünde ise 9 sanık tahliye edilmişti. Son verilen 9 tahliye kararıyla birlikte davada tahliye edilen tutuklu sanık sayısı 51’e yükseldi.