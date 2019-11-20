Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemİBB'de Denetim Birimi Başkanlığına kara para uzmanı denetçi - Haberler

İBB'de Denetim Birimi Başkanlığına kara para uzmanı denetçi

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'nı 10 yıldır yürüten Sabri Çakıroğlu´nu görevden aldı. Yerine, 'Önemli bir sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' adlı kitabın yazarı, vergi denetmeni Halim İpek getirildi

ibb

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 18 kişilik ekipten oluşan, İç Denetim Birimi Başkanlığı'nda da yönetim değişti. İBB'de 24 yıldır görev yapan ve son 10 yılında Denetim Birimi Başkanı olan Çakıroğlu, İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başkanlık görevinden alındı. Çakıroğlu aynı birimde denetçi olarak göreve devam edecek.

KARA PARA UZMANI BAŞDENETÇİ

İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'na, İTÜ'de iç denetçi olarak görev yapan Halim İpek atandı. 'Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' adıyla yayımlanmış bir kitabı ve kara para, kara paranın aklanması konularında da dergilerde yayımlanmış yazıları bulunan İpek, görevi makamda düzenlenen bir törenle Çakıroğlu'ndan devraldı.

HALİM İPEK KİMDİR?

Halim İpek, 1968 Çorum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren İpek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1992 Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 8 Ekim 1995 tarihinde vergi müfettişliğine atandı. 2007'de vergi müfettişliğinden ayrıldı, İTÜ'ye iç denetçi oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, Bağımsız Denetçi Ruhsatı ve Kamu İç Denetçi Sertifika sahibi olan İpek'in, vergi konularında da yayımlanmış yazıları bulunmakta.

Halim İpek, g&ouml;revi makamda d&uuml;zenlenen bir t&ouml;renle &Ccedil;akıroğlu'ndan devraldı.
Halim İpek, görevi makamda düzenlenen bir törenle Çakıroğlu'ndan devraldı.

SABRİ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Sabri Çakıroğlu, 1966 Çankırı doğumlu. Gazi Üniversitesi, Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü´nü bitiren Çakıroğlu, 1995 yılında İBB Giderler Müdürlüğü´nde memur olarak çalışmaya başladı. Kamu İç Denetçi Sertifikası, Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Sertifika sahibi ve Uluslararası Suistimal-Hile İnceleme Uzmanı olan Çakıroğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Liderlik ve Küresel Girişimcilik Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E okul giriş ekranı 2019! Yazılı, sözlü sınav sonucu öğren: MEB e Okul VBS
GÜNDEME okul giriş ekranı
Kınalıada’daki cinsel saldırı iddiasına yargıdan iki görüş
GÜNDEMKınalıada’daki cinsel saldırı iddiasına yargıdan iki ...
Şişli'deki tecavüz iddiası: Fuhuş için anlaştık, kadın paramı alıp kaçtı - Haberler
GÜNDEMŞişli'deki tecavüz iddiası
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
GÜNDEMCenazede dram ortaya çıktı
Define umuduyla 25 metre kazmışlar
GÜNDEMDefine için 25 metrelik tünel
Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde şok görüntülere soruşturma
GÜNDEMHastanede rezalet! Soruşturma başlatıldı
Minik Lina'yı ailesinden duman ayırdı
GÜNDEMDuman ayırdı!
'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
GÜNDEM'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi
GÜNDEMMeteoroloji genel müdürü duyurdu: Yağış geliyor
Ramazan Ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? 2020 Diyanet İşleri dini günler takvimi
GÜNDEM2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X