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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan İSTGÜVEN çalışanı Kadir Kaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ongun; İBB'de koronavirüs testi pozitif çıkan 471 çalışan bulunduğunu açıkladı.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471'e yükselmiştir. İSTGÜVEN'de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya'yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.