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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet İBB'den 100. Yıla özel sınırsız internet - Teknoloji Haberleri

        İBB'den 100. Yıla özel sınırsız internet

        istanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel sınırsız internet hizmeti sunacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:41
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        100. Yıla özel sınırsız internet
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        İstanbulluların vapurlardan metrolara, kütüphanelerden köylere kadar 11 bin noktada sınırsız internete erişimi olacak. 21-31 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca sunulacak sınırsız internet hizmetine, İstanbul Senin süper uygulaması üzerinden kolayca ulaşabileceği belirtildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan ücretsiz wi-fi uygulaması, Cumhuriyetimizin 100. Yılı için 10 gün boyunca sınırsız kullanılabilecek. Aylık 60 GB sınırı olan İBB Wi-Fi ücretsiz, özgür ve güvenli internet hizmeti, Cumhuriyet Bayramına özel, 21-31 Ekim tarihleri arasında sınırsız olacak.

        İSTANBUL SENİN UYGULAMASI İLE ÜCRETSİZ Wİ-Fİ

        İBB Wi-Fi hizmetine sadece ‘İstanbul Senin’ süper uygulaması üzerinden erişebilmek mümkün. Uygulama ile ilk 3 ay boyunca, İstanbulluların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebiliyor.

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