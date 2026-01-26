Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB emekli pazar desteği başvuruları başladı: Emekli pazar desteği ne kadar, kimler alabilir, ödeme ne zaman yapılacak?

        İBB emekli pazar desteği başvuruları başladı: Emekli pazar desteği ne kadar, kimler alabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere pazar desteği başvuruları başladı. Program kapsamında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL maddi destek sağlanacak. Başvurular Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) web sitesi ve Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılacak. Peki, kimler emekli pazar desteği alabilir, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, detaylar

        Giriş: 26.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:45
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli pazar desteği için başvuru almaya başladı. Bu kapsamda; 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak. Söz konusu programdan İstanbul'da ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler yararlanabilecek. İşte, İBB emekli pazar desteği hakkında tüm detaylar

        2

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İBB, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla emekli pazar desteği başvurularının başladığını duyurdu.

        Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

        3

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

        2026 yılında 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

        4

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler, İBB pazar desteğine başvuru yapabilir.

        5

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
