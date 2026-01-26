İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli pazar desteği için başvuru almaya başladı. Bu kapsamda; 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak. Söz konusu programdan İstanbul'da ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler yararlanabilecek. İşte, İBB emekli pazar desteği hakkında tüm detaylar