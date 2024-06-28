İBB hesabındaki küfürlü paylaşıma açıklama İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından Bakan Şimşek'in "Başardık Türkiye" yazılı paylaşımı alıntılanarak küfürlü ifadeler kullanıldı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada ise "Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir" denildi

Habertürk Giriş: 28.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:23 facebook

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