İBB Meclisi toplanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, eylül ayı toplantılarının birinci oturumu için Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasındaki Meclis Salonu'na geldi.

Kürsüye çıkan Gümüşdağ, "Meclis'imizi oturum için çağırdık ama maalesef sizlerin de gördüğü gibi yoklama defterine bakıldığında yeterli çoğunluk sağlanamadığından Meclis'imize çarşamba gününe toplanmak üzere ara veriyorum" dedi.

Gümüşdağ açıklamasının ardından salondan ayrıldı.

"BU MECLİS'İN VARLIK SEBEBİ İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEKTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak Meclis'te, Meclis'i çalıştırmak üzere hazır bulunduklarını ifade eden Gökkuş, "Fakat CHP Meclis üyeleri, CHP Meclis Başkanvekili ise siyasi iç çekişmelerinden dolayı Meclis'te değillerdi" diye konuştu.

İBB Meclisinin, 16 milyon İstanbullunun ortak iradesini temsil eden Türkiye'nin en büyük ikinci Meclis'i olduğunu dile getiren Gökkuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu Meclis'in varlık sebebi İstanbul'un sorunlarını çözmek, şehrin geleceğine yön verecek kararları almak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaktır. Bugün bu kadar büyük bir öneme sahip olan İBB Meclisinin siyasi hesaplar uğruna çalıştırılmamak istenmesi İstanbul halkına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Şehrin Meclis'ini kapalı tutmak aslında İstanbul'u kapalı tutmaktır. Bu Meclis parti gruplarının iç meseleleriyle uğraşmak için değil, doğrudan İstanbul halkının sorunlarını çözmek için vardır. İstanbul Büyükşehir Meclisinin önceliği İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmaktır. Siyasi tartışmaları bahane ederek İstanbul Büyükşehir Meclisini çalıştırmamak, yerel yönetim etkinliğini zayıflatarak İstanbul'un yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir."