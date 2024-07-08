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        İBB önünde "azmanbüs" protestosu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin, Fatih'teki İBB binası önünde protesto düzenlendi. Grup adına açıklama yapan Dolunay Baykul, "Azmanbüsün önünde duran yayalar, İETT'nin talebiyle emniyet tarafından tartaklanarak gözaltına alındılar. Barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların, gözdağı amacıyla karakola ifadeye çağırılmasına hala devam ediliyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:55
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        İBB önünde "azmanbüs" protestosu
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        Adalar'da elektrikli minibüs tartışmaları sürerken Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde protestolar vardı.

        Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup, İBB'nin önünde "Adalar'da azmanbüs olamaz" eylemi yaptı.

        Adalılar, "İktidarın provası mı?", "Hiç güzel olmadı", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizler taşıdı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına burada basın açıklaması yapan Dolunay Baykul, protesto haklarını kullanan Adalıları, polise şikayet eden İBB yönetimine karşı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        "AZMANBÜS'LERİ DERHAL GERİ ÇEKİN"

        Baykul, "azmanbüs protestoları" nedeniyle Adalıların ifadeye çağrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Azmanbüsün önünde duran yayalar, İETT'nin talebiyle emniyet tarafından tartaklanarak gözaltına alındılar. Barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların, gözdağı amacıyla karakola ifadeye çağırılmasına hâlâ devam ediliyor. Sayın Ekrem İmamoğlu; adalarımızla ilgili bütün sorunları bizimle birlikte çözebilirsiniz. Adalıları dışlayarak ürettiğiniz, üreteceğiniz çözümler kaçınılmaz olarak yeni sorunlara, gerginliklere ve size karşı telafisi mümkün olmayacak bir güven kaybına yol açacaktır. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve Adalar'ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz."

        Basın açıklamasının ardından kalabalık, şarkı söyleyerek dağıldı.

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        #ibb
        #azmanbüs
        #ADALAR
        #protesto
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