Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB pazar desteği başvuru tarihleri 2024: İBB emeklilere 10 Bin TL’lik pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

        İBB'den emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! İşte 10 bin TL İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak için emeklilere pazar desteği hayata geçirildi. İBB emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL verilecek. Peki, 10 bin TL İBB pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte İBB pazar desteği başvuru şartları ve konu hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dar gelirli emeklilere pazar desteği sağlayacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi emeklilere pazar desteği kapsamında yıllık 10 bin TL ödenecek. Pazar desteğinden yararlanmak isteyenler, ‘’İBB emeklilere 10 Bin TL'lik pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler…

        2

        İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için ‘’İBB Emeklilere Pazar Desteği’’ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

        İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        3

        İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.

        4

        İBB PAZAR DESTEĞİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Pazar Desteği ile birlikte düşük maaşlar sebebiyle geçinmekte zorlanan emeklilerin aile ekonomilerine destek olmak amaçlanıyor.

        İBB’den yapılan açıklamada İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin emekliye pazar yardımı verileceği belirtildi.

        5

        İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olunması

        60 yaş ve üstü emekli olunması

        İstanbul’da ikamet edilmesi

        Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması

        Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması

        Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması

        6

        İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

        Yılda 10 bin emekliye sağlanacak 10.000 TL’lik Pazar Desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB Pazar Desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması hedefleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde