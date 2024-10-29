İBB'den emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! İşte 10 bin TL İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak için emeklilere pazar desteği hayata geçirildi. İBB emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL verilecek. Peki, 10 bin TL İBB pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte İBB pazar desteği başvuru şartları ve konu hakkında detaylar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dar gelirli emeklilere pazar desteği sağlayacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi emeklilere pazar desteği kapsamında yıllık 10 bin TL ödenecek. Pazar desteğinden yararlanmak isteyenler, ‘’İBB emeklilere 10 Bin TL'lik pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler…
İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için ‘’İBB Emeklilere Pazar Desteği’’ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.
İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.
İBB PAZAR DESTEĞİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Pazar Desteği ile birlikte düşük maaşlar sebebiyle geçinmekte zorlanan emeklilerin aile ekonomilerine destek olmak amaçlanıyor.
İBB’den yapılan açıklamada İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin emekliye pazar yardımı verileceği belirtildi.
İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olunması
60 yaş ve üstü emekli olunması
İstanbul’da ikamet edilmesi
Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması
Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması
Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması
İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Yılda 10 bin emekliye sağlanacak 10.000 TL’lik Pazar Desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB Pazar Desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması hedefleniyor.