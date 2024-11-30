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        Haberler Bilgi Gündem İBB sarı taksi anketi nedir, seçenekler nelerdir, nereden ve nasıl oy verilir, anket sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İBB yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlattı!

        İstanbul trafiğine çıkarılması beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı taksiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarım anketi başlattı. Ankette vatandaşlar, yeni taksi tasarımlarını seçecek. İşte, uygulama tabanlı taksilerin özellikleri ve anketteki tasarımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:47
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi için yeni bir anket başlattı ve taksilerin tasarımlarını halkın belirlemesini istedi. 5 seçeneğin sunulduğu anketin sonuçları 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. İşte, yeni taksi tasarım anketi...

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        UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

        - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

        - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

        - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

        - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

        - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

        - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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        İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ

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