İBB Şehir Tiyatroları 'Çocuk Şenliği' başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde 1935 yılında çalışmalarına başlayan Çocuk Eğitim Birimi, 90. Yaşını kutluyor. Türkiye’de tiyatro eğitimi ve çocuklara yönelik sanat yaklaşımı açısından öncü bir rol üstlenen Çocuk Eğitim Birimi, usta sanatçı Muhsin Ertuğrul öncülüğünde, çocuklara sanatı, tiyatroyu sevdirmek, çocuk oyunlarına ilişkin repertuvar oluşturmak ve çocuklara tiyatro eğitimi vermek amacıyla kurulmuştu. İlk çalışmalarına başladığı günden bugüne, Türkiye’de çocuk tiyatrosu fikrinin gelişmesine öncülük eden Çocuk Eğitim Birimi’nde, geçen zaman içinde tiyatroyu meslek olarak seçen birçok sanatçı yetişti. Çocuklar yeteneklerine göre seçilerek, bu alanda tiyatronun duayen ve ustalarından eğitim aldılar. Her yıl 23 Nisan haftasında Çocuk Eğitim Birimi’nin organize ettiği Çocuk Şenliği bu yıl 20 Nisan Pazar günü 39.’suyla çocuklarla buluşuyor. Çocuk Şenliği bünyesinde, 90 yılı özetleyen fotoğraflar, dijital bir sergi olarak çocuklarla buluşacak.

Birbirinden Renkli Atölyeler Çocukları Bekliyor

Çocukların müzik bilgisini arttıracak, hayal dünyalarını genişletecek, kendi hikayelerini oluşturmasını sağlayacak atölyeler:

Doç. Dr. Bülent Sezgin’in düzenlediği “Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk”, Yonca İnal, Ayris Ekşi’nin düzenlediği “Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?”, Nevin Köksal Yatman’ın düzenlediği “Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi”, Özgür Atkın’ın düzenlediği “Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!”, Hamit Erentürk’ün düzenlediği “Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi”, İlkem Ulugün’ün düzenlediği “Hareket ve Doğaçlama Atölyesi”, Derya Yıldırım’ın düzenlediği “Bir Hikâye, Bin Dünya”, Dilan Mine’nin düzenlediği “Uğurlu Mask Atölyesi”. REKLAM İŞTE ŞENLİKTEKİ ÇOCUK OYUNLARI SESLER ÜLKESİ (4+ Yaş) Uzun zamandır çocuklar tarafından ihmal edilen Keman, Piyano, Flüt kendileri gibi çalınmayan arkadaşları Gitarı da yanlarına alarak Sesler Ülkesine dönmeleri gerektiğini anlatırlar. Gitar kendisini çalmayan Deniz’i uyandırır. Gitar, Deniz’den ayrılmak istemediği için onu da Sesler Ülkesi’nde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Böylece ilk kez Sesler Ülkesi’ni bir çocuk ziyaret eder.Sesler Ülkesi’nde enstrümanları ve müziği yakından tanıyan Deniz, Vivaldi, Mozart ve enstrümanlara hayran kalır ve enstrümanların hepsini öğrenmeye heveslenir. Enstrümanlar, Deniz’e kendini beğendirmek için bir yarışa girer ve akordları bozulur. Beethoven enstrümanların akordunu düzeltir ve onları bir orkestra şefi olarak yöneterek bir eser çaldırır. Aralarındaki uyumu hatırlayan enstrümanlar ve çalacağı enstrümana karar veren Deniz mutludur.Gizem Padar’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul rol alıyor. Oyun, 20, 22 Nisan 2025 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

REKLAM ÇÖPSÜZ DÜNYA (4+ Yaş) İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgârın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar.Çöpsüz Dünya oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde “geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları’’ gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor. Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor. Oyun, 20, 22 Nisan 2025 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

REKLAM FINDIKKIRAN (7+ Yaş) Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar. Görünenin ardındaki güzelliğin ortaya çıkacağı o gece hayalle gerçek arasında, başka dünyalarda büyük serüven başlar. 1800’lerden günümüze birbirinden farklı versiyonlarıyla operada, sinemada büyük ilgi gören bu halk öyküsü, tüm görkemiyle şimdi Şehir Tiyatrosu’nda sahneleniyor. E.T.A Hoffmann’ın masalından Dilşad Çelebi’nin uyarladığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Gözde İpek Köse, Cihan Kurtaran, Çağrı Büyüksayar, Derya Keykubat, Dolunay Pircioğlu, Emel Bertan, Esra Ede, Emrah Derviş Soylu, Gürkan Başbuğ, Hakan Gümüş, Osman Kaba, Salih Şimşek, Sefa Turan, Selen Nur Sarıyar, Ümit Bülent Dinçer, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 20, 21 Nisan 2025 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde. REKLAM MASAL (5+Yaş) Hakkından ve ihtiyacından fazla yiyeceği çalarak açlığa sebep olan yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı üç çocuk fantastik bir yolculuğa çıkar. Birçok engelin aşıldığı yolculuk sürecinde bireysellikten birlikte hareket etmeye, yardımlaşma ve adaletli paylaşıma kadar çocukların düşünce ve eylemleri değişir. Açlığın tüm çocuklar için yaşamsal bir sorun olduğunu fark eden çocuklar, açgözlü yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı mücadeleyi büyütür. Eftal Gülbudak’ın yazıp yönettiği oyunda Ceren Hacımuratoğlu, Ercan Demirhan, Yeliz Şatıroğlu, Onur Şirin, Volkan Öztürk rol alıyor. Oyun, 20, 21, 22 Nisan 2025 tarihlerinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

SEVDALI BULUT (5+ Yaş) Dünyanın bir yerinde, Ayşe Kız’ın bahçesi dışında kalan her yere ve her şeye sahip olan Kara Seyfi, Ayşe Kız’ın büyük emek ve sevgiyle kurduğu bahçesini de ele geçirmeye çalışmaktadır. Oyun, Sevdalı Bulut, Ayşe Kız ve arkadaşlarının bahçelerini Kara Seyfi’ye karşı koruma çabalarını anlatmaktadır.Nazım Hikmet’in yazdığı, Ümran İnceoğlu'nun uyarladığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Berk Samur, Şeyda Arslan, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Güvenç rol alıyor. Oyun, 22, 23 Nisan 2025 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde. ŞEBO MÜZİKALİ (KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI-KONUK OYUN) (5+ Yaş) Şebo Müzikali tiyatrocular tarafından sokaktan sahiplenilen bir sokak köpeğinin gerçek hayat hikayesi. Müzikalimiz; çocuklarımızda hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlarken, hayvanlarımızın insanlarla kurdukları bağları kuklalar eşliğinde müzikal formda anlatıyor.Arzu Demirel’in yazdığı, Ersin Ayhan’ın yönettiği oyunda Ahmet Buğra Karakoyun, Başar Alemdar, Cansu Mengüç, Çağla Buldak Akarsu, Çiğdem Sarıhan Benli, Güliz Gençoğlu, Işık Öztorun, İbrahim Aydın, Onursal Yıldırım, Sezen Düzakar, Sevcan Kuş, Su Özdemir, Umut İsfen, Zeynep Dilara Saydam rol alıyor. Oyun, 21 Nisan 2025 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BEN DE UÇABİLİRİM (ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROLARI-KONUK OYUN) Oyun, hayal etmenin büyüsünü ve bu hayalleri gerçekleştirmek için arkadaşlığın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir dille anlatıyor.Berkay Akın’ın yazıp yönettiği oyunda Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Nagihan Orhanrol alıyor. Oyun, 21 Nisan 2025 tarihinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde. REKLAM ATÖLYELER Doç. Dr. Bülent Sezgin’in düzenlediği “Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk”(9-10 Yaş) Gündelik yaşamda oyun oynarken ve sahnede tiyatro yaparken acaba hangi düşlerimiz gerçekleşir? Oyun ve tiyatro yoluyla düşlerimizi gerçeğe dönüştürebilir miyiz? Bu atölyede 9-10 yaş grubu çocuklarla birlikte oyun ve tiyatronun büyülü dünyasına adım atıyoruz! Yaratıcı drama, doğaçlama ve eğlenceli tiyatro oyunlarıyla hem kendilerini ifade etmeyi öğrenecek hem de hayallerini sahneye taşıyacak. Eğlenceli oyunlarla hayal güçlerini keşfedecekler. Tiyatro sayesinde beden dillerini ve seslerini nasıl kullanacaklarını öğrenecek. Takım çalışmasıyla birlikte üretmenin keyfini çıkaracak. Hayal dünyasını sahneye taşımak isteyen tüm çocuklar bu keyifli serüvene bekleniyor! Atölye, 22 Nisan 2025 Salı günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

REKLAM Yonca İnal, Ayris Ekşi’nin düzenlediği “Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?”(7-12 Yaş) Önce mekânı, sonra zamanı, durumu, ne anlatmak istediğimizi, içindeki çatışmayı, karakterleri çocuklarla birlikte soru sorup sordurarak belirlediğimiz bir hikâye kuruyoruz.Oyunun kurallarını belirliyoruz. Sonra atölye yürütücüleri belirlenen koşullar üzerinden bir hikâye anlatmaya başlıyor eş anlı bir şekilde hikâyeyi birlikte oynuyoruz. Hikâyeyi kurar, anlatır ve oynarken tiyatronun temel kurallarını öğreniyoruz. Birlikte yarattığımız hikâyenin adına birlikte oylama yöntemiyle karar veriyoruz. Yarattığımız hikâye tamamıyla bize ait, özel, tek ve biricik oluyor. Her birimiz hikâyenin yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve anlatıcısı oluyoruz. Atölye, 22 Nisan 2025 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde. Nevin Köksal Yatman’nın düzenlediği “Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi”(7+Yaş) REKLAM Hem eğlenelim hem de doğayı koruyalım. Bu atölyede kendi maskemizi tasarlayacağız, ama özel bir şekilde: Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak renkli kartonlar, düğmeler, ipler, artık materyaller ve hayal gücümüzle çok özel maskeler tasarlayacağız. Hem doğaya nasıl yardım edebileceğimizi öğrenecek, hem de el becerilerimizi geliştireceğiz.

Bu atölyede çocuklarla; geri dönüşümün önemini öğrenerek, yaratıcı maskeler tasarlayarak, eğlenceli bir saat geçireceğiz! Doğa dostu maskelerle eğlenceye hazır mısınız? Hepinizi Bekliyoruz! Atölye, 22 Nisan 2025 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Özgür Atkın’ın düzenlediği “Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!”(8+Yaş) Karagöz ve Hacivat’la unutulmaz bir maceraya hazır mısınız? O halde perde açılıyor! Hayali Özgür Atkın ile birlikte eğlence dolu bir Karagöz yapım atölyesine katılmaya ne dersiniz? Bu atölyede kendi Karagöz ve Hacivat figürlerinizi renklendirip canlandırarak; gölge oyununun büyülü dünyasına giriş yapacağız. Ama hepsi bu kadar değil! Atölyenin sonunda sahne sırası sizde olacak. Perdede kısa bir Karagöz oyununu birlikte oynatarak kahkahalarla dolu bir oyun oynayacağız!Geleneksel Türk tiyatrosunun en eğlenceli karakterleriyle tanışmak ve kendi gölge oyununuzu yaratmak için sizi bekliyoruz.Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde

REKLAM Hamit Erentürk’ün düzenlediği “Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi”,(9+Yaş) Bu atölye sonrasında katılımcı, önceden belirlenmiş müzik eşliğinde bedeninden çıkardığı seslerle belirli bir disipline girer. Çoğunlukla birlikte senkron duygusunu geliştirirken farklı duyguları gösterecek oyunculuk ifadeleri ile (jest & mimik) dans ederken duygu değişimlerini deneyimleme şansı bulur ve asıl amaç olan; etrafıyla uyum içine girmiş bedenindeki “kendini” fark eder. Ve tüm bunların hepsi eğlenerek deneyimlenir.Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde İlkem Ulugün’ün düzenlediği “Hareket ve Doğaçlama Atölyesi”(8+Yaş) Hareketin ve Tiyatronun sihrini birleştirmeye hazır mısın?Tiyatro bizi bir anda kalabalık bir şehrin meydanına ya da doğa da bir nehrin kıyısına götürebilir, hayal gücü ve ekip çalışması ile tiyatronun sihrini beraber keşfedelim.İlkem Ulugün ile birlikte eğlence dolu bir hareket ve doğaçlama atölyesine katılmaya ne dersiniz? Bu atölyede beraberce doğaçlama yaparak tiyatroda mekan – zaman ve karakter kavramlarını eğlenerek, hareket ederek araştıracağız. Birlikte mekanlar, objeler ve karakterler oluşturacağız.Hareket ve doğaçlama ile dolu unutulmaz bir maceraya hazır ol!Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.