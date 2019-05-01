İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Moliere’in yazdığı, Berna Günen’in çevirdiği, Tolga Yeter’in yönettiği Hastalık Hastası adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 20.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır. Oyunun Hastalık Hastası kahramanı Argan’ın hastalıkları yüzünden gözü o kadar kararmıştır ki, öz kızını sevmediği bir adamla (doktor) evlendirmeye çalışmakta bir beis görmez. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak, hem sağlığı için harcadığı para cebinde kalacak, hem de kızını zengin olma ihtimali çok yüksek olan bir doktorla evlendirecektir. Ama olaylar hiç de istediği gibi gelişmez…

Müziğini Selim Can Yalçın-Emre Malikler’in, dramaturgisini Ergün Özdemir’in, sahne tasarımını Emra Albayrak Şahin’in, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı’nın, ışık tasarımını Fatih M. Haroğlu’nun, efekt tasarımını Tuğrul Çağrıhan Ordu’nun, hareket düzenini Arda Alpkıray’ın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan, Yalgın Yeter rol alıyor.

Oyun, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.