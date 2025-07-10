İBB ücretsiz sinema etkinliği takvimi: İBB sinema etkinliğine nasıl bilet alınır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Temmuz ayı boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz film gösterimi yapılıyor. Biletler, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden alınabiliyor. İşte, İBB ücretsiz sinema etkinliği takvimi ve diğer detaylar...
İBB, Temmuz ayı boyunca hem çocuklar için hem de yetişkinler için sinema gösterimleri düzenliyor. Artİstanbul Feshane'de düzenlenen etkinliğe ücretsiz katılım sağlanabilirken, biletler 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden alınıyor. Peki, İBB sinema etkinliğinin takvimi belli oldu mu? İşte, İBB projesi kapsamında sinema etkinliği takvimi...
İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ NEREDE?
Temmuz ayı boyunca decam edecek etkinlik Haliç’in kıyısında yer alan Artİstanbul Feshane'de düzenleniyor.
İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ ÜCRETSİZ Mİ, BİLETLER NEREDEN ALINIYOR?
İBB sinema etkinliğine ücretsiz olarak katılım sağlanıyor. Biletler, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden satın alınıyor.
İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ TAKVİMİ TEMMUZ 2025
11 Temmuz Cuma - Saat: 20.00
Korkuların kıyısında gece sineması
Yaratık – Yönetmen: Ridley Scott
11 Temmuz Cuma - Saat: 22.30
Korkuların kıyısında gece sineması
Yaratık 2: Yaratığın Dönüşü – Yönetmen: Ridley Scott
11 Temmuz Cuma - Saat: 01.10
Korkuların kıyısında gece sineması
Yaratık 3 – Yönetmen: Ridley Scott
12 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Çok duydum, hiç izlemedim
Leon: Sevginin Gücü – Yönetmen: Luc Besson
12 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Bir perde uzağımızdaki evrenler
Bıçak Sırtı – Yönetmen: Ridley Scott
18 Temmuz Cuma - Saat: 20.00
Bir perde uzağımızdaki evrenler gece sineması
Dune: Çöl Gezegeni – Yönetmen: Denis Villeneuve
18 Temmuz Cuma - Saat: 23.00
Bir perde uzağımızdaki evrenler gece sineması
Dune: Çöl Gezegeni 2 – Yönetmen: Denis Villeneuve
19 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Beyoğlu’nda izledim
Frances Ha – Yönetmen: Noah Baumbach
19 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Beyoğlu’nda izledim
Elm Sokağında Kabus – Yönetmen: Samuel Bayer
20 Temmuz Pazar - Saat: 13.00
Çocuk matinesi – 6+ yaş
Sevimli Canavarlar – Yönetmen: Peter Docter
20 Temmuz Pazar - Saat: 16.00
Çok duydum, hiç izlemedim
Güneş Sonrası – Yönetmen: Charlotte Wells
25 Temmuz Cuma - Saat: 19.00
Korkuların kıyısında
Kötü Ruh – Yönetmen: Fede Alvarez
26 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Beyoğlu’nda izledim
Şarküteri – Yönetmen: Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet
26 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Bir perde uzağımızdaki evrenler
2001: Bir Uzay Macerası – Yönetmen: Stanley Kubrick
27 Temmuz Pazar - Saat: 13.00
Çocuk matinesi – 6+ yaş
Rio – Yönetmen: Carlos Saldanha
27 Temmuz Pazar - Saat: 16.00
Çok duydum, hiç izlemedim
Drive My Car – Yönetmen: Ryūsuke Hamaguchi