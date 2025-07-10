İBB, Temmuz ayı boyunca hem çocuklar için hem de yetişkinler için sinema gösterimleri düzenliyor. Artİstanbul Feshane'de düzenlenen etkinliğe ücretsiz katılım sağlanabilirken, biletler 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden alınıyor. Peki, İBB sinema etkinliğinin takvimi belli oldu mu? İşte, İBB projesi kapsamında sinema etkinliği takvimi...