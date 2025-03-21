İBB'ye çifte soruşturmadaki MASAK raporu

Raporda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “FETÖ terör örgütü üyeliği" ve "FETÖ terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti gönderildiği kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan arasında ise 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması yapıldığı raporda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Kent Uzlaşısı” ve “Yolsuzluk” soruşturmaları ilişkin soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın arasında bulunduğu 106 kişiye yönelik düzenlenen operasyonun detayları çıkmaya devam ediyor.

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İMAMOĞLU’NUN GAYRİMENKULLERİ MASAK RAPORUNDA

MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu’nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilerek, “Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir Edremit’te bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu’nun adına geçtiği kaydedildi.

FETÖ ÜYESİNE 10 MİLYONLUK DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Raporda, “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak” gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı” hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi.

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TRANSFER İLİŞKİSİNDE BULUNDUKLARININ KAYDI YOK

Raporda, Murat Ongun’un Beylikdüzü’nde bir evinin olduğu belirtildi. Murat Ongun’un 2023 yılına kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin TL civarında olduğu ancak daha sonra 2023’te bu rakamın 2 milyon 366 bin TL’ye, 2024’te ise 3 milyon 45 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Ongun’un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtildi.