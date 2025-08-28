Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İBB yurt başvuru ekranı 2025-2026: İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        İBB yurt başvuru ekranı 2025-2026: İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler İBB yurt başvurularını yapmaya başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek. Henüz başvuru yapmayanlar için bugün son gün. Peki İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 28.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:13
        İBB yurt başvuru ekranı açıldı. İstanbul’da okumaya gelen öğrenciler İBB yurt başvuru detaylarını sorguluyor. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. Peki, İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        2025-2026 İBB YURT BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 akademik dönemi Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru takvimi yayımlandı.

        Takvime göre 2025-2026 İBB yurt başvuruları, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve 28 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

        İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Öğrenciler, İBB yurtları için başvurularını İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden yapabilecekler.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması,

        Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

        Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

        Kamu personeli olmaması,

        Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,

        Depremzede olup olmadığı,

        Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

        Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

        İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

