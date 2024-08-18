İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yurt imkânı sağlıyor. Yurt başvurularında öğrencinin İstanbul'da okuması gibi birçok şart aranıyor. 16 Ağustos'ta başlayan başvurular için öğrencilerin elini çabuk tutması gerekiyor çünkü başvuru tarihlerinde son günlere girildi. İşte, 2024 İBB yurt başvuru ekranı, şartları ve diğer detaylar...