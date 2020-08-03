İbo ile Güllüşah oyuncuları kimler? İbo ile Güllüşah filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. İbo ile Güllüşah filmi, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alıyor. İbo ile Güllüşah filmi ile ilgili detaylar haberimizde.
İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - İbo
Gülşah Soydan - Güllüşah
Ayşen Gruda - Nazlı
Ali Şen - Kör Musa
Deniz Türkali - Güllüşah'ın Teyzesi
Bilge Zobu - Güllüşah'ın Babası
Celile Toyon - Güllüşah'ın Annesi
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
İhsan Bilsev - Nazlı'nın Ağabeyi
Osman Alyanak - Sarhoş
İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU NE?
Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul’a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.
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