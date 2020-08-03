İbo ile Güllüşah oyuncuları kimler? İbo ile Güllüşah filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. İbo ile Güllüşah filmi, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alıyor. İbo ile Güllüşah filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - İbo

Gülşah Soydan - Güllüşah

Ayşen Gruda - Nazlı

Ali Şen - Kör Musa

Deniz Türkali - Güllüşah'ın Teyzesi

Bilge Zobu - Güllüşah'ın Babası

Celile Toyon - Güllüşah'ın Annesi

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

İhsan Bilsev - Nazlı'nın Ağabeyi

Osman Alyanak - Sarhoş

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul’a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.