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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor İbrahim Akdağ, Pendikspor'dan Sivasspor'a transfer oldu - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        İbrahim Akdağ, Pendikspor'dan Sivasspor'a transfer oldu

        Sivasspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:57
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        İbrahim Akdağ resmen Sivasspor'da
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        Trendyol Süper Lig'in 10. sırasında yer alan Sivasspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

        Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Tecrübeli orta saha daha önce Pendikspor, Eyüpspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor, Ümraniyespor, Darıca Gençlerbirliği ve Kızılcahamamspor takımlarında top koşturdu.

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