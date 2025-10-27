İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın biyografisi
Bayrampaşa Belediye Meclisi, 26 Ekim'de Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi. Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın başkan vekili seçildi. Peki, İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın hayatı ve biyografisi...
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül’de belediye başkan vekili seçimi yapılmış ve kura çekimi sonucunda kazanan CHP’nin adayı İbrahim Kahraman olmuştu. AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına hükmedilmişti. Bayrampaşa Belediye Meclisi 26 Ekim’de toplandı. Toplantıda, CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi. Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın başkan vekili seçildi. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi...
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI
Bayrampaşa Belediye Meclisi, 26 Eylül 2025 Pazar günü Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.
Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.
Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.
İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.
İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.
Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.
En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turunda ise bağımsız meclis üyesi Saki Teker, 3 kez oylama kabininden çıktıktan sonra hatalı yazdığını belirterek pusulasını yırttı. Dördüncü kez yeni bir pusula alan Teker, daha sonra oyunu kullandı.
SEÇİMİ AK PARTİ’Lİ İBRAHİM AKIN KAZANDI
Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oy, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.
Böylece Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın seçildi.
NE OLMUŞTU?
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.
Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.
İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.
İBRAHİM AKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İbrahim Akın, aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Kocaeli Üniversitesi işletme mezunu olup Bayrampaşa’da serbest muhasebeci, mali müşavir olarak ticari hayatını sürdürmektedir.
2012 yılından bu yana Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve halen Genel Saymanlık görevini devam ettiriyor.
Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır.
01.04.2018 tarihinden itibaren AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2019 ve 2024 Yerel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı yürütmüştür. Akın'ın bir kızı bir de erkek çocuğu vardır.