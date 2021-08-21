"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM"

Büyükak önceki gün 38. yaşını kutladı. Oğlu Aslan ile birlikte olan fotoğraflarını, "En güzel doğum günü hediyem..." notu ile paylaşan oyuncuya, Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Zafer Alagöz, Murat Boz, Burcu Kara ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden de yorum geldi.