İbrahim Büyükak: Şu sıralar tamamen işe odaklıyız

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, Etiler'deki bir et restoranından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İbrahim Büyükak; "Eşimle birlikte yemek yedik. 2 Mayıs'ta Tolga Çevik ile birlikte dijital bir platformda yeni bir projemiz yayınlanacak. Tolga ağabeyle ilk kez çalıştık, bence çok güzel bir film oldu" dedi.

"Cem Yılmaz var mı?" sorusu üzerine ise ünlü oyuncu; "Ne kadar güzel bir ekip olurdu, Cem ağabey de olsa… Şu sıralar tamamen işe odaklıyız. Acelemiz var, kolay gelsin" yanıtını verdi. Ardından eşiyle birlikte mekândan ayrıldı.