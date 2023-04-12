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İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç üçüncü kez buluştu

Daha önce 'Yol Arkadaşım' ve 'Yol Arkadaşım 2'derol alan İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç, birlikte yer aldıkları üçüncü filmleri 'Özür Dilerim' ile 14 Nisan'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İkiliye Gizem Karaca'nın eşlik ettiği filmin galası düzenlenen bir organizasyon ile gerçekleşti

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  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan Disney+’ın yeni filmi 'Özür Dilerim'in özel gösterimi gerçekleşti. Geceye çok sayıda ünlü isim katılırken film izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    14 Nisan’da dijital platformda yayına girecek olan, 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu 'Özür Dilerim'in özel gösterimine; İrem Derici & Atakan Işıktutan, Murat Boz, Berfu & Eser Yenenler, Yasemin Sakallıoğlu, Varol Yaşaroğlu, Tolga Çevik, Pelin Öztekin, Burcu Kara, Hazal Subaşı, Kerimcan Kamal & Doğa Rutkay, Gökhan Mumcu, Oğulcan Engin, Fettah Can, Onur Buldu, Ümit Erdim, Bilal Sonses, Esat Yontunç, Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı. 
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Geceye katılan misafirlerden yanlarında çocuk kitabı getirmeleri rica edilirken, toplanan kitaplar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek. İbrahim Büyükak'ın 'Erkin'i, Oğuzhan Koç’un kardeşi 'Koray'ı ve Gizem Karaca'nın da 'Erkin'in eski nişanlısı 'Merve'yi canlandırdığı filmde; Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş onlara eşlik etti. 
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    'ÖZÜR DİLERİM'İN KONUSU NEDİR?

    Bir deniz fenerinde bekçi olan 'Erkin', 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan 'Erkin' bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı 'Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan 'Erkin', maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Tuna Çevik ile babası Tolga Çevik
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ile Gizem Karaca
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Hazal Subaşı
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Fettah Can ile Cansu Kurtçu
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Fırat Parlak ile Burcu Kara
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Cansu Kanlıkaya
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Bilal Sonses
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Gökhan Mumcu
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    İrem Derici ile Atakan Işıktutan
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Ümit Erdim
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Umut Evirgen
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar
  • İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

    Zeynep Atakan ile Atakan Çelik

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