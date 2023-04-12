'ÖZÜR DİLERİM'İN KONUSU NEDİR?

Bir deniz fenerinde bekçi olan 'Erkin', 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan 'Erkin' bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı 'Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan 'Erkin', maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.