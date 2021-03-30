EGZERSİZ YAPARKEN KİTAP OKUDU

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün spor eğitmeni ile birlikte acroyoga yaptı. En zor hareketlerden birini gerçekleştiren İbrahim Çelikkol, o esnada çekilen fotoğrafı yayınladı.

Paylaşımda aynı zamanda kitap okuduğu da görülen Çelikkol, rahat bir şekilde egzersiz yaptığını da gözler önüne sermiş oldu.