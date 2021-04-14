İbrahim Kalın türkü yazdı, klip çekti

Müziğe olan ilgisi bilinen Cumhurbaşkanliği sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' adlı sözleri ve müziği kendisine ait bir türküyü müzikseverlerle buluşturdu. Türkünün düzenlemesini ünlü sanatçı Erkan Oğur, miksini ise Ceyhun Çelikten yaptı.

Erkan Oğur'un, kopuz ve gitar, Derya Türkan'ın ise kemençeyle İbrahim Kalın'a eşlik ettiği türküye Kemal Başbuğu yönetmenliğinde bir klip çekildi. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibi, bugünden itibaren Youtube'da ve tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Erkan Oğur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp İçine Döndüğüm Deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.