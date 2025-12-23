İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evleniyor

Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını açıklamıştı.

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesaplarından bulundukları ortak paylaşımla evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

Mutluluklarını takipçileriyle paylaşan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, paylaşımlarına; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram