- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası verildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şimşek ile avukatı katıldı.
Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
EK SÜRE TALEBİNDE BULUNDU
Şimşek, mahkeme heyetinden savunma yapması için ek süre talebinde bulundu.
Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa 3 ay önceki duruşmada ek süre verildiğini belirterek, talebin oy birliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.
Son sözü sorulan Şimşek, "Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum, Yaptığım ve attığım tüm imzaların arkasındayım. Dün yaptıklarımı yarın da yapacağım." dedi.
Taleplerinin karşılanmadığı için savunma yapmayacağını belirten Şimşek, eşinin de tutuklu olduğunu ve aynı mahkemede yargılanacağını ifade etti.
Eşinin suçsuz olduğunu savunan Şimşek, kaçma durumunun bulunmadığı göz önüne alınarak onun tutuksuz yargılanmasını istedi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Şimşek'in diğer suçlamalardan beraatına hükmedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.