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        İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu oldu

        Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:50
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        İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu!
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        Milli sporcu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı.

        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'deki organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

        Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim, finalde karşılaştığı İspanya'dan Davit Kevlishvili’yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.

        Şampiyona, yarın yapılacak karışık takım maçlarıyla sona erecek.

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