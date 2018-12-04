Ölümsüz şarkıların efsane şairi Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 41. yılını önceki akşam, dev bir organizasyonla kutladı. 'Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümüne yorumları ile renk katan müziğin dev isimleri, İlkan'ı bu özel gecede yalnız bırakmadı.
"YAŞARKEN BANA VERİLEN EN GÜZEL HEDİYE"
Gece öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan ‘Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum çünkü hayatım boyunca yazdığım her şarkı şu an bir film şeridi gibi gözlerimin önünde. En çok sevdiğim isimler, en değerli sanatçılar benim şarkılarımı okuyorlar. Ve yaşarken bana verilen en güzel hediye diye düşünüyorum. Bu gece hayatımın en güzel şiiri şu an sahnede yazılıyor.’ diye konuştu.
VATAN ŞAŞMAZ ALKIŞLARLA ANILDI
Geceye şarkılar kadar duygusal anlar da damga vurdu. ‘Ahmet Selçuk İlkan ‘Unutulmayan Şarkılar’ albümünün ilk tanıtım gecesinin sunuculuğunu Saba Tümer ile yapan Vatan Şaşmaz, törende alkışlarla anıldı. Bir önceki lansmana ait görüntülerin yer aldığı videoda Şaşmaz’ın görüntüleri misafirlere duygusal anlar yaşattı.
İZMİR’DEN SÜRPRİZ CANLI BAĞLANTI
Gecenin sürpriz konuğu ise İzmir’den geceye canlı bağlanan İbrahim Tatlıses oldu. Ahmet Selçuk İlkan ‘Unutulmayan Şarkılar Vol 2’ albümünde ‘Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız’ şarkısını seslendiren Tatlıses, misafirlere büyük bir sürpriz yaptı. Şarkıyı salondakilerle beraber dinleyip, ağlayan imparator, uzun süre ayakta alkışlandı. İbrahim Tatlıses, İlkan’a ‘Bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük kalemsin. Senin onlarca şarkını okudum. İyi ki varsın’ diyerek İlkan’ı selamladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.