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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim

        İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim

        Daha önce üç kez evlilik yapan İbrahim Tatlıses, yeniden nikâh masasına oturabileceğini söyledi. Tatlıses, bu konuda "Her an evlenebilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 15:34
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        Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez evlenebileceğinin sinyalini verdi.

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        71 yaşındaki Tatlıses, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil! Teklik Allah’a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabii ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" açıklamasında bulundu.

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        "ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"

        Yedi çocuğu bulunan Tatlıses, 2020'de "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.

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        İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Sara ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

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        İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

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        Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

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        İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve yedinci kez baba olmuştu.

        #İbrahim Tatlıses
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