İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim

Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez evlenebileceğinin sinyalini verdi.

71 yaşındaki Tatlıses, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil! Teklik Allah’a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabii ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" açıklamasında bulundu.

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"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"

Yedi çocuğu bulunan Tatlıses, 2020'de "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.