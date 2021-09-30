Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz sezon yeniden ekranlara geri dönen İbo Show programıyla adı anılan İbrahim Tatlıses'in hayatı merak konusu oldu. 1 Mayıs 2021 tarihli İbo Show'da Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses'in eski eşleri ve çocukları merak ediliyor.

İBRAHİM TATLISES'İN EŞLERİ

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuğu oldu. İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak'tan olan çocuklarının ismi Ahmet, Gülşen, Gülden'dir.

İbrahim Tatlıses ikinci evliliğini 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile yaptı. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş çiftinin Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu.

Bir süre Derya Tuna ve Asena ile ilişki yaşayan İbrahim Tatlıses 2011 yılında Ayşegül Yıldız'la hastanede evlendi. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan İdo Tatlıses isimli bir oğlu, Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı oldu.

İbrahim Tatlıses 2021 yılında Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

Tatlıses'in Işıl Çatak'la olan birlikteliğinden de Dilan Çatak isimli bir kızı var.