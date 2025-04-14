Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

        İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı, taksici ile kavga etti. Taksi şoförü yoğun bakıma kaldırılırken, Hüseyin Tatlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatlıses'in kardeşi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Bir süredir ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündemde olan Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti.

        İkili arasında şiddetli bir kavga başlarken iddiaya göre; Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verdi. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. 3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı.

        REKLAM
        .png
        .png

        TAKSİCİ YOĞUN BAKIMDA

        Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı. Hüseyin Tatlı, yaşananların ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        "HİÇBİR ZAMAN DESTEK OLMADIN"

        Daha önce oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak’la gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı ile ters düşmüştü. Ağabeyinin izinden gidip şarkıcı olan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in kendisi için, "Senden bir şey olmaz" dediği iddialarına sert yanıt vermişti. Hüseyin Tatlı, sosyal medya hesabında abisine şu sözlerle seslenmişti: Eğri otur, doğru konuş derler adama. ‘Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma’ demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. ‘Yallah Şoför’ şarkısını okumuştum, ‘Abi story paylaş’ dedim, sen ‘Paylaşmam’ dedin. ‘Biz kardeşiz ne var’ dedim, kâr etmedi. Bitmez anlatacaklarım. Gerçekten destek olmak isteseydin, yapımcın Polat Yağcı’yı arayıp ‘Hüseyin Tatlı’yı bünyemize al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap’ derdin. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar. Anamın oğlu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hüseyin Tatlı
        #İbrahim Tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu