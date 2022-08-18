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Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler

Elif Ada Tatlıses, önceki gün İbrahim Tatlıses ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Canım babam elleriyle besler" ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    "CANIM BABAM ELLERİYLE BESLER"

    Elif Ada, önceki gün babası ile birlikte kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Babasının elleriyle yemek yedirdiği Elif Ada Tatlıses, gönderisine, "Canım babam elleriyle besler..." notunu düştü.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    "SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

    Geçtiğimiz aylarda 10. yaşına basan Elif Ada, annesi ve babası ile birlikte objektif karşısına geçmişti.

    Tatlıses'in kızı, gönderisine, "Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum." ifadelerini not düşmüştü.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efeha
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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