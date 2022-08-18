Elif Ada Tatlıses: Canım babam elleriyle besler

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda 10. yaşına basan Elif Ada, annesi ve babası ile birlikte objektif karşısına geçmişti.

Tatlıses'in kızı, gönderisine, "Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum." ifadelerini not düşmüştü.