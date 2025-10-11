Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

        İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

        Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılında Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' programına katılan İbrahim Tatlıses, usta sanatçının Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti; "Büyük bir sanatçıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin"

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 18:04 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' programına katılan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

        Mezar başında dua eden Tatlıses, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek, "Neşet Usta'yla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" dedi.

        Tatlıses'in kabir ziyareti, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale'den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş, "Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses'i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Tatlıses
        #Neşet Ertaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"