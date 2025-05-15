İbrahim Tatlıses sitem etti: Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, Seyrantepe'de gerçekleştirilen bir lansmanda bir araya geldi.

2009'da canlı yayında yaşanan bir tartışmanın ardından araları açılan İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar süren bu küslüğü geçtiğimiz yıl Bodrum'da sona ermişti. Tilbe, kalp kapakçığından ameliyat olan Tatlıses'i ziyaret etmişti.

"BİR TELEFONUMA KALKTI GELDİ"

İbrahim Tatlıses'i görünce elini öpen Yıldız Tilbe, daha sonra meslektaşıyla mangal başına oturdu. Tatlıses, Tilbe için; "O benim canım. Kendi kendine bana bir ara küstü, kırılmadı ama küstü. Biz Bodrum'da barıştık. Bir telefona sağ olsun kalktı geldi" derken, Yıldız Tilbe ise "Ben onun için süslendim kalktım geldim, makyajlar yaptım. Ben her zaman şahaneyim, bebek gibiyim maşallah" ifadelerini kullandı.

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Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine 'Kop Gel Günahlarından' adlı şarkıyı seslendirdi. Tatlıses, Tilbe hakkında; "Yazdığı tüm şarkılar süperin de süperidir. Harika bir kalemi vardır. Çok kolay gösterir bir de bu durumu ama hiç de öyle değildir" sözleriyle övgü dolu ifadeler kullandı.

Ardından Yıldız Tilbe, mangal başında İbrahim Tatlıses'i elleriyle besledi. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı. Son dönemde çocukları arasında Dilan Çıtak Tatlıses ve Ahmet Tatlıses ile sorun yaşayan ve bir süredir küs olan İbrahim Tatlıses, gazetecilerin miras sorularına "Ferdi Tayfur'u daha mezara koymadan başladılar. Allah, bu paranın belasını versin. Para bazen işe yarıyor bazen de hiç yaramıyor. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var" diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi. REKLAM İbrahim Tatlıses, daha sonra da; "Gördüğünüz gibi benim akli melekelerim yerinde" ifadelerini kullandı. İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti. Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. REKLAM Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.