İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna Bodrum'da görüntülendi

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2 saat kaldıkları mekandan uzun uzun sohbet eden ikili, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mekan çıkışı eski aşkına destek olan ve Tatlıses’in yanından bir an olsun ayrılmayan Tuna, ‘’18 yıllık vefa budur’’ dedirtti.