“Federasyondan, antrenöre, medyaya kadar her şey değişmeli. Devletin içinde bulunduğu bir yapılanma şart…” diyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç…

Yıllardır aynı şeyleri sürekli dile getirdik. Günü kurtarmaktan öteye gitmeyen, taraftarı mutlu etmek için yapılanların karanlığı aydınlatmaya yetmeyeceği ortaya çıktı. Türkiye’ye gelen yabancı oyuncuların büyük paralar aldığını bilmeyen yok. Avrupa’da 1 alıyorsa, ülkemiz de 3-4 alan oyuncular kulüplerin asıl sorunudur. Avrupa’nın en yaşlı ligleri arasında ilk sırayı aldığımız bir gerçek. 10 senede yabancı kuralı 8 kez değişti. Sezon içinde 2 kez değiştiğini gördük…

Önümüzdeki sezon U20 ligi kaldırılıyor. Federasyon bu kararı alırken kulüplerin, antrenörlerin görüşünü almayı, tartışmayı hiç düşünmedi. Ben yaptım oldu dedi…

Altyapı sorunu çok kez gündeme geldi. Yeterli, kalifiye çalıştırıcılar yetişmiyor. Olanlar ise çok düşük ücretlerle çalışmaya zorlanıyor. Yeterli saha yok. Genç oyuncular, profesyonel takımla antrenman yapamıyor. Yöneticiler ve teknik direktörler bu konuya duyarsız…

ESKİ DÜZEN SÜRMEZ

Kulüplerin doğru-dürüst yönetilmediği ortada. Yöneticilerin hataları sorgulanmıyor. Borç bırakıp gitmeleri seyrediliyor. Bir yaptırım yok…

Zararlar borçla kapatıldı bugüne kadar. Bundan sonra yine böyle devam edeceği ortada…

Böyle gelmiş, böyle gider anlayışı var…

Yukarıda yazdıklarımızı bilmeyen yok. Bugüne kadar bir yönetici çıkıp, “eski düzene, içinden çıkılması gereken düzene hizmet etmeyeceğiz” diyemedi…

Ne zaman, Ali Koç başkanlık koltuğuna oturdu. Farklı demeçlerle futbolun içinde bulunduğu sorunları tüm içtenliğiyle dile getirdi…

Yazdıklarımızın tamamını bir toplantıda yine gündeme getirdi…

BORÇLANARAK NEREYE KADAR?

Özet olarak, Ali Koç diyor ki; bu gemi batmak üzere. Borç tüm takımların en büyük sorunu olmuş. Artık borçla borç kapatma dönemi bitmeli. Bütçelerin denk olması için küçülme tek koşul. Avrupa ile yarışa bilmenin tek koşulu, yeni bir organizasyon. Bu yapılanma devletin içinde olduğu bir yapılanma ile ancak hayata geçebilir. Gerekirse 4-5 yıl sabredip hedeflenen amaca ulaşılabilir…

Şimdi asıl soru şudur: Ali Koç ve Ali Koç gibi düşünenler bu düzeni değiştirebilirler mi?

Devlet yetkilileri, başta spor bakanı konuyu nasıl yorumlayacak?

Futbol Federasyonu bu açıklamaların ardından bir şey söyleyecek mi?

Kulüpler Birliği ne düşünüyor?

Profesyonel Futbolcular Derneği ne diyecek?

Teknik adamlar, hakemler, futbolcular, üniversiteler konuşacaklar mı?

ÇÖZÜM ZAMANI

Futbolumuzun kalite kazanması için şiddet ve kavga ortamı bitmek zorunda. Süper Lig karşılaşmaları, ülkemiz dışında yayınlanmıyorsa bunun sorumlusu kim?...

Futbolun tüm paydaşları masanın etrafında toplanmalı. Başka şansımız yok. O nedenle başta Ali Koç olmak üzere, herkes bir araya gelmeli…

Zaman çabuk geçiyor. Şimdi, geleceği kurtarma zamanı…

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