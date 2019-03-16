8 maç sonra alınan 3 puan, Kasımpaşa’da yüzleri güldürüyor elbette…

Dış sahada olmasına karşın oyuna iyi başlayan Kasımpaşa oldu. İlk yarı oyun üstünlüğünü ele geçirdiler. İlk gol sonrası çok fazla pozisyon yakaladılar. Beraberlik golüne kadar ve ondan sonra yine etkiliydiler. İlk 45 dakika berabere bittiğinde sergilenen oyunun hakkı skoru yansıtmıyordu…

Kasımpaşalı oyuncular eski güzel günlerinin özlemini duyuyorlar mutlak. Akhisar karşısında bunu gördük. İstekleri, mücadele güçleri ve takım olarak oyuna asılmaları olumluydu. Yedikleri gollerden sonra pes etmeyişleri kendi güçlerine olan inançtan geliyordu…

Penaltıdan yedikleri golle geriye düşmeleri, takımı olumlu olarak motive etti. Oyuna daha fazla ağırlık koydular. İyi paslaşmalar ve kenarları kullanma taktiği ev sahibi takımı oyundan düşürdü…

Zaten moral olarak büyük düşüş yaşayan Akhisarspor galibiyete koruyamamanın verdiği telaşla oyun disiplininden düştü. Bu anlarda ortaya çıkan Trezeguet kalitesini gösterdi. Bireysel çabasını takım arkadaşlarıyla paylaşması olumluydu. 3 puanı getiren golü de attı…

SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Mustafa Denizli’nin “şut atın” talimatı işe yaradı. Son iki gol uzaktan atılan şutlarla gerçekleşti. Kasımpaşa ilk yarı şut düşüncesini gerçekleştirse skor daha farklı olabilirdi. Birçok pozisyonu rakip ceza sahasında gole dönüştüremeyişlerinin temel nedeni ayaklarında topu fazla tutmalarıydı…

Yedikleri ilk golde Popov ile kaptan Veysel’in büyük hatası vardı…

Kasımpaşa’da ilk golünü atan Koita’nın daha fazla ve nitelikli kenar toplara ihtiyacı var. Orta konusunda oyuncuların çok çalışması gerekiyor. Etkisiz ortalar, dışarı giden toplar büyük hata. Bu seviyedeki oyuncuların vuruşları amatörce olmamalıydı…

Bu tür sorunları Mustafa Denizli hoca fazla tekrarla giderecektir sanırız...

Son saniyede gelen golle puanını 34’e çıkaran Kasımpaşa bundan sonraki maçları dilediği gibi bitirebilirse Avrupa hedefinin gerçekleşmesi mümkün olabilir…

AKHİSAR‘IN İŞİ ÇOK ZOR

Zorluk derecesi oldukça yüksek bir karşılaşma oynandı. Akhisar son sıradan kurtulmak istiyordu. Bu maç onlar adına varlık ya da yokluk karşılaşmasıydı. Kazanabilseler Süper Lig’de kalma umudunu sürdüreceklerdi belki…

Ancak, Kasımpaşa’ya kaybedilen 3 puan işleri çok zora soktu. Bundan sonra alınacak sonuçlar mucizeyi gerçekleştirme gibi durum ortaya çıkaracak şüphesiz…

Futbol oyununun içerisinde sürprizler var. Son ana kadar çok şey değişebilir. Şimdiden hangi takımın geleceği ile ilgili bir şey söylemek çok zor. İlerleyen haftalarda göreceğiz…

Fakat, görünen Akhisar ile Erzurumspor’un öteki rakiplerine göre işleri daha da zorlaştı…

PENALTI TARTIŞMALI

Orta hakem Halis Özkahya, 62.dakikaya girildiğinde penaltı kararıyla şaşırttı. Veysel, önündeki topu uzaklaştırmak için hamle yaptı. Arkadan gelen oyuncuyu görmesi imkansızdı. Topa kafasını uzatan oyuncunun kafası ile Veysel’in ayağı temas etmedi. Veysel topa vurmuştu. Bu durumda verilen penaltı tartışmayı da beraberinde getirdi. Aynı tür pozisyon orta alanda olduğunda devam kararı veriliyor. Kaldı ki, bu tür bir pozisyon maç içinde yaşandı. Ve Halis Özkahya “devam” dedi…