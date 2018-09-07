Futbolculara ödenen paralar konusunda Avrupa’nın birçok ülkesini geride bıraktık… Yıldız oyuncular Türkiye’yi sadece para için tercih ederken, dış basında Türkiye için “Avrupa futbolunun Çin’i” yorumları yapılıyor… 'Kulüplerimiz neden batıyor?' sorusunun en somut yanıtını, İtalya’da kulüplerin ödediği ücretler açıklanınca daha somut olarak anlıyoruz… Dünyayı kendine hayran bırakan yıldız futbolcuların aldıkları paralar bizimkilerin yanında çok sönük kalıyor. Beşiktaş’ta golcülüğü tartışılan Negredo’nun kazancı, İtalya’da 29 gol atan İmmobile’nin çok üzerinde…

İşte bazı futbolcuların aldığı ücretler:

TÜRKİYE

Negredo ( Beşiktaş) 4.3 milyon Euro

Ayew ( Fenerbahçe) 3.5 milyon Euro

Dirar (Fenerbahçe) 3 milyon Euro

Valbuena (Fenerbahçe) 4 milyon Euro

Slimani (Fenerbahçe) 5 milyon Euro

Feghouli ( Galatasaray) 3.8 milyon Euro

Muslera (Galatasaray) 3.5 milyon Euro

Belhanda (Galatasaray) 3.2 milyon Euro

Selçuk (Galatasaray) 2.9 milyon Euro

İTALYA

Hakan Çalhanoğlu (Milan) 2.5 milyon Euro

Icardi (İnter) 4.5 milyon Euro

Ospina (Napoli) 1.4 milyon Euro

Shaarawy (Roma) 2 milyon Euro

Cengiz Ünder (Roma) 1 milyon Euro

Martinez (İnter) 1.5 milyon Euro

Immobile (Lazio) 2.2 milyon Euro

FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ, COCU

İlk 4 haftada alınan sonuçlar oyuncuların formsuzluğu olarak yansıtılsa da, teknik direktörlerin performansı da eleştiriliyor…

Yıldız futbolcu transferlerinin olmadığı bir gerçek. Bu durumda teknik adamların devreye gireceği, oluşturulacak takımlarla başarıyı yakalamaya çalışacakları anlaşılıyor. Bu sezon, çalışmanın ve taktiğin ortaya çıkaracağı takımları izleyeceğiz…

BEŞİKTAŞ: Genel sorunu kadro genişliğine karşın yaşlı bir oyuncu topluluğuna sahip olması. Yoğun maç trafiğini yalnızca tecrübe ve teknikle kaldırmak mümkün olmuyor. Şenol Güneş, bu soruna bir çözüm üretebilir mi? Yeni transfer Ljajic’le birlikte eski pas oyununa dönebilecekler mi? Sırp yıldızın kalitesi ortada. Şenol hoca, orta alandaki sorunu yeni transferle giderebilir. Çok şey beklenen genç oyuncu Torino’da iyi bir sezon geçirdi. Tek başına tüm kötü gidişi durdurması mümkün değil elbet. Ancak, bir dinamizim sağlayacağı kesin. Öğreticiliği, eğiticiliği üst düzey olan Şenol Güneş’in performansı takımada yansıyacaktır…

GALATASARAY: Her şey iyi giderken, Trabzon yenilgisi üstelik farklı skor endişeleri de beraberinde getirdi. Şampiyonlar Ligi öncesi yaşanan mağlubiyet moralleri bozdu doğal olarak. Şimdi, Fatih Terim’in neşteri vurması bekleniyor. Gomis’in gidişiyle birlikte golcü sorunu yaşayan Sarı-Kırmızılılar, üstüne Belhanda krizi ile bunaldı diyebiliriz…

Terim, kurguyu da taktiği de yenilecek. Başka alternatifler aramak zorunda. Öncelikle savunmaya Donk ve Serdar Aziz ikilisinin yerleşeceği kesin gibi.

Takımını iyi tanıyan tecrübeli teknik adamın, en zor günlerde bile bir çıkış yolu bulduğunu biliyoruz. O nedenle hocanın formsuzluğu söz konusu olamaz. Eldeki kadroyu, yine dinamik hale getirecektir…

FENERBAHÇE: Tarihin en kötü başlangıcını yaptılar. Hollandalı teknik adam Cocu, tanınan kredileri şuursuzca harcıyor. İdeal bir kadro kurmak için yeni transferleri bekledi diyebiliriz. Ancak, eldeki oyuncuların geçen yıl ligi ikinci sırada bitirdiğini unutmayalım. Ya Cocu hayal dünyasında ya da bilmediğimiz başka şeyler hedefliyor…

En büyük hatası orta saha kurgusunu bir türlü oturtamaması. Genç Barış’ı bu gidişle yok edebilir. Kendi söyledikleri ile çelişen işler yapıyor. Oyunu okuma, geç müdahale gibi eksikleri var. Yeni gelenlerle birlikte nasıl bir oyun oynatacağını göreceğiz. Bir iki hafta daha beklemekte yarar var…

İlk 4 maçta en kötü teknik direktör olarak ilk sıraya oturdu. Fenerbahçe taraftarına ve başkan Ali Koç’a teşekkür etsin. Büyük bir sabırla bekliyorlar…

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