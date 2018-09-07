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İbrahim Yıldız: Çok mu zenginiz?

Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi ve dördüncü hafta geride kaldı, kulüpler eksiklerini yaptıkları transferlerle tamamlamaya çalıştı. İbrahim Yıldız, kulüplerimizin oyuncularına verdiği maaşlarla Avrupa'daki durumu ele aldı, üç büyük kulübün mevcut durumlarını kaleme aldı

07 Eylül 2018 Cuma, 00:23:41 | Güncelleme:

Futbolculara ödenen paralar konusunda Avrupa’nın birçok ülkesini geride bıraktık… Yıldız oyuncular Türkiye’yi sadece para için tercih ederken, dış basında Türkiye için “Avrupa futbolunun Çin’i” yorumları yapılıyor… 'Kulüplerimiz neden batıyor?' sorusunun en somut yanıtını, İtalya’da kulüplerin ödediği ücretler açıklanınca daha somut olarak anlıyoruz… Dünyayı kendine hayran bırakan yıldız futbolcuların aldıkları paralar bizimkilerin yanında çok sönük kalıyor. Beşiktaş’ta golcülüğü tartışılan Negredo’nun kazancı, İtalya’da 29 gol atan İmmobile’nin çok üzerinde…

İşte bazı futbolcuların aldığı ücretler:

TÜRKİYE
Negredo ( Beşiktaş) 4.3 milyon Euro
Ayew ( Fenerbahçe) 3.5 milyon Euro
Dirar (Fenerbahçe) 3 milyon Euro
Valbuena (Fenerbahçe) 4 milyon Euro
Slimani (Fenerbahçe) 5 milyon Euro
Feghouli ( Galatasaray) 3.8 milyon Euro
Muslera (Galatasaray) 3.5 milyon Euro
Belhanda (Galatasaray) 3.2 milyon Euro
Selçuk (Galatasaray) 2.9 milyon Euro

İTALYA
Hakan Çalhanoğlu (Milan) 2.5 milyon Euro
Icardi (İnter) 4.5 milyon Euro
Ospina (Napoli) 1.4 milyon Euro
Shaarawy (Roma) 2 milyon Euro
Cengiz Ünder (Roma) 1 milyon Euro
Martinez (İnter) 1.5 milyon Euro
Immobile (Lazio) 2.2 milyon Euro

FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ, COCU

İlk 4 haftada alınan sonuçlar oyuncuların formsuzluğu olarak yansıtılsa da, teknik direktörlerin performansı da eleştiriliyor…
Yıldız futbolcu transferlerinin olmadığı bir gerçek. Bu durumda teknik adamların devreye gireceği, oluşturulacak takımlarla başarıyı yakalamaya çalışacakları anlaşılıyor. Bu sezon, çalışmanın ve taktiğin ortaya çıkaracağı takımları izleyeceğiz…

BEŞİKTAŞ: Genel sorunu kadro genişliğine karşın yaşlı bir oyuncu topluluğuna sahip olması. Yoğun maç trafiğini yalnızca tecrübe ve teknikle kaldırmak mümkün olmuyor. Şenol Güneş, bu soruna bir çözüm üretebilir mi? Yeni transfer Ljajic’le birlikte eski pas oyununa dönebilecekler mi? Sırp yıldızın kalitesi ortada. Şenol hoca, orta alandaki sorunu yeni transferle giderebilir. Çok şey beklenen genç oyuncu Torino’da iyi bir sezon geçirdi. Tek başına tüm kötü gidişi durdurması mümkün değil elbet. Ancak, bir dinamizim sağlayacağı kesin. Öğreticiliği, eğiticiliği üst düzey olan Şenol Güneş’in performansı takımada yansıyacaktır…

GALATASARAY: Her şey iyi giderken, Trabzon yenilgisi üstelik farklı skor endişeleri de beraberinde getirdi. Şampiyonlar Ligi öncesi yaşanan mağlubiyet moralleri bozdu doğal olarak. Şimdi, Fatih Terim’in neşteri vurması bekleniyor. Gomis’in gidişiyle birlikte golcü sorunu yaşayan Sarı-Kırmızılılar, üstüne Belhanda krizi ile bunaldı diyebiliriz…

Terim, kurguyu da taktiği de yenilecek. Başka alternatifler aramak zorunda. Öncelikle savunmaya Donk ve Serdar Aziz ikilisinin yerleşeceği kesin gibi.
Takımını iyi tanıyan tecrübeli teknik adamın, en zor günlerde bile bir çıkış yolu bulduğunu biliyoruz. O nedenle hocanın formsuzluğu söz konusu olamaz. Eldeki kadroyu, yine dinamik hale getirecektir…

FENERBAHÇE: Tarihin en kötü başlangıcını yaptılar. Hollandalı teknik adam Cocu, tanınan kredileri şuursuzca harcıyor. İdeal bir kadro kurmak için yeni transferleri bekledi diyebiliriz. Ancak, eldeki oyuncuların geçen yıl ligi ikinci sırada bitirdiğini unutmayalım. Ya Cocu hayal dünyasında ya da bilmediğimiz başka şeyler hedefliyor…

En büyük hatası orta saha kurgusunu bir türlü oturtamaması. Genç Barış’ı bu gidişle yok edebilir. Kendi söyledikleri ile çelişen işler yapıyor. Oyunu okuma, geç müdahale gibi eksikleri var. Yeni gelenlerle birlikte nasıl bir oyun oynatacağını göreceğiz. Bir iki hafta daha beklemekte yarar var…

İlk 4 maçta en kötü teknik direktör olarak ilk sıraya oturdu. Fenerbahçe taraftarına ve başkan Ali Koç’a teşekkür etsin. Büyük bir sabırla bekliyorlar…

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