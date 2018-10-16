Ali Koç başkanlığa geldikten sonra, mali yapıyı düzeltmek için kolları sıvadı. Öncelikli konuydu. Borç yükselmiş, alacaklılar kapıya dayanmıştı…

Sportif başarı bekleyebilirdi. Evin bütçesi düzeltilmek zorundaydı. Yoksa, kapıya kilit vurma aşaması çok yakındı...

Zaten göreve talip olurken, ilk hedef “borçları temizlemekti.”

Zor bir işti. Yılların yükü ağırdı. Parasızlık yanı sıra futbol takımı iyi gitmiyordu. Taraftarın beklentisi yüksekti…

Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Sarı-Lacivertliler boş vaatlere artık doymuştu…

Ali Koç, gençliğin verdiği enerji ile her maç taraftarın arasındaydı. Herkesten daha çok taraftardı…

Sabırla bekleyeceğini söyleyen milyonlar Ali Koç’a inanmış ve güvenmişti…

İşin her geçen gün daha zorlaştığını gören Ali Koç, tıpkı taraftarlar gibi sabırlıydı. Sorunların üstüne gitmeyi, çözüm üretmeyi ilke edinmişti. İnatla bu sorunu yapılacaklar listesinin ilk sırasına koymuştu. Durmuyordu, gece gündüz kafayı bu işe yoruyordu…

Önce, mali tabloyu olabildiğince toparlamak için kolları sıvadı. 5 aylık bir süre sonunda ciddi bir kaynak yarattı. 50 milyon dolar hibe yaptı kulübe. Can suyu gibiydi bu para. Sonra, forma reklamını 15 milyon dolara sattı. Kime derseniz Koç Grubunun en büyük şirketi TÜPRAŞ’a. Ardından 100 milyon dolar banka kredisi buldu. Son olarak, sermaye arttırımından 100 milyon TL. toplandı…

Toplamda 1 milyar 70 milyon TL. gelire ulaşıldı…

İşin en zor tarafı halledilmişti...

Bütün zamanını bu işe ayıran Ali Koç’un, önünde şimdi başka bir sorun var…

SAMANDIRAYA YENİ YÖNTEM

Futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar, puan durumunda bulunduğu yer kabul edilecek bir durum değil…

Disiplinsizlik, düzensizlik, sahaya da yansıyordu. Başkan Ali Koç, elinde ki verilere göre bir karar almak durumundaydı…

Volkan Demirel başta olmak üzere bazı futbolcuları kadro dışı bıraktı. 3 teknik adamla yolları ayırdı…

Çok şey yazıldı. Eleştirildi. Ancak o doğru bildiği yolda yürümeyi sürdürmekte kararlıydı…

Öğrendiğimiz kadarıyla, Samandıra Tesislerinde yeni bir yöntem denemeye karar verildi. Geçte olsa. Bundan böyle, futbolcular boş zamanlarında satranç, tenis ve bilardo gibi etkinliklerle zaman geçirecekler. Hatta bu aktivitelere ailelerin katılması da sağlanacak…

Ayrıca, futbolcular aileleri ile dışarıda topluca yemek yiyerek kaynaşacaklar. Gruplaşma ortadan kalkacak, birbirlerini sevmeleri, güvenmeleri sağlanacak…

Bir başka karar da, İngilizce ve Türkçe derslerine katılım zorunlu hale getirilecek…

Buraya kadar her şey doğru ve yerinde…

Bunun dışında başka şeylerde mutlaka yapılmalıdır. Öncelikle özgüvenin yeniden sağlanması gibi…

Ortak bilinç geliştirmek gibi… Acar Baltaş, Üstün Gökmen gibi hocalardan destek almak gibi…

Yeni bir düzen sağlanırken, modern yönetimin tüm gereklerinden yararlanmak gibi…

Başkan Ali Koç, mali tabloda ki grafiği nasıl yükselttiyse, futbol takımının grafiğini de düzeltecektir…

Sorumluluğun asıl sahibi teknik kadroya “krediniz tükendi” mesajı verildi herhalde…

Süre kısa ya da uzun. Ne olursa olsun. Fenerbahçe’nin de, Ali Koç’un da başarmaktan başka şansı yok…

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