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İbrahim Yıldız: Galatasaray takipte

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki inadını sürdüren sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda 3 puana Mustafa Muhammed'in golüyle uzanırken Habertürk yazarı İbrahim Yıldız da Antalyaspor-Galatasaray maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Galatasaray takipte

Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Trabzonspor maçı sonrası eleştirilen sarı-kırmızılılar elde ettikleri galibiyetle taraftarın gönlünü aldı.
Galatasaray en iyi maçlarından birini oynarken sayısız fırsatı değerlendiremedi. Başta Antalyaspor kalecisi Boffin olmak üzere savunmayı aşamadılar. Aslında oyunun tamamında üstün olan sarı-kırmızılılar özellikle ikinci yarı rakip alanda oynadılar. İki topun direkten döndüğü maçta kaçan pozisyonlar biraz son vuruş beceriksizliği biraz da şanssızlıktı.

Fatih Terim oyuna son haftaların gözde gençleri Kerem ve Halil'le başladı. İki oyuncunun kendilerine has özellikleri var. Hızlı, atak ve çok koşuyorlar. Üstelik pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Arda, Babel ve Mustafa'yı yedek bırakmak öyle kolay değil. Fatih Terim bu gençlere güvenmese formayı vermez kolay kolay. Kerem de Halil de geleceğin önemli oyunculara olacaktır. Büyük futbolcu olma potansiyeline sahipler.

Antalya maçında top Galatasaraylı oyuncuların ayağındaydı sürekli. Kenar ortaları, savunma arkasına atılan pasları sıkça özledik. Ancak gününde olan iyi bir maç çıkaran Boffin Galatasaray akınlarına direndi. Bu sağlam duvarı yıkan tecrübeli golcü Mısırlı Mustafa oldu. Oyuna son dakikalarda giren Arda, Mustafa ve Babel tecrübelerini gösterdiler. Gençlerin çok çalışıp yorduğu rakibi usta ayaklar pes ettirdi açıkçası. Ancak şu ayrıntıyı vurgulamakta yarar var. Antalyaspor 57. dakikada 10 kişi kaldı. Neredeyse ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynadılar. Üstelik 3 oyuncusu sakatlanıp oyundan çıkınca oyun planları bozuldu.

Burada en dikkat çekici not ise Antalyaspor takım kaptanı Podolski'nin kırmızı kart görmesiydi. Deneyimli oyuncunun Şener'e iki kez kasıtlı hareketine şaşırdık. Anlamsız biçimde takımını eksik bıraktı.

Şener sahanın en iyilerinden biriydi. Çok çalıştı. Ataklar genellikle o kanattan gelişti. Golün ortasını da Şener yaptı.
Mısırlı oyuncu Mustafa'nın dönüşü sonuç anlamında harikaydı. Golcülüğünü konuşturdu. Oyuna girdikten sonra topla her buluştuğunda tehlikeli oldu. Galatasaray'ın kalan maçlarında en büyük kozu olacaktır.

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olmak elbette dezavantaj. Aralarında oynayacakları maç da unutulmamalı. Bu iş son haftaya kadar gider.

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