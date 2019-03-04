İlginç bir maç akşamı yaşandı. Süper Lig’de şimdiye kadar görmediğimiz bir olay dikkat çekti doğal olarak. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ikinci yarı takımının başında değildi. Denizli rahatsızlanmıştı. Tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı…

Mustafa hocaya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İyi ve sağlıklı olduğunu öğrendik…

Denizli yerine yönetimi ele alan genç teknik adam Sarp Yiğit, ikinci 45 dakika da iyi bir sınav verdi…

2-0’lık yenilgiden beraberliği sağlamayı başardı. Bu başarının altında yatan gerçek değişikliklerle oyuna yaptığı hamleydi…

Bir başka önemli ayrıntı ise devre arası gelen telefondu. Kulüp Başkanı Turgay Ciner’in oyuncularına güven ve umut veren konuşması motivasyonu yükseltti anlaşılan. Futbolcular, hastaneye kaldırılan hocalarını düşündüler öncelikle. Ardından başkanlarının kendilerine olan güvenini…

İşte Kasımpaşa yoğun duygularla çıktı son bölüme ve bir puanı almayı başardı. Yaşanılanlara baktığımız da kazanılan tek başına bir puan değil. Takımın yeniden dirilişi, kendini buluşu ve yenilgiden kurtulma becerisi geri gelmişti…

Kasımpaşa, “Ben eski günlere dönüyorum, hala buradayım” mesajı veriyordu herkese…

İKİ FARKLI PERFORMANS

Kasımpaşa’nın çok rahat gol yediğini artık bilmeyen yok. Bunun için ne önlem alırsanız alın olmuyor. Tek neden elde ki oyuncuların bu konuda yetersizliği. Stoperlerin önünde bu işi yapacak kalite de bir oyuncu yok ne yazık ki…

Trabzonspor maçında bu görev için Josuea Sa sahadaydı. Her iki yanında ise Tarkan ile Pavelka vardı. Ne yazık ki, bu üçlü aynı tür oyuncular. Savunma becerileri zayıf. Rakip oyuncuları bozma, baskı kurma, top kapma özellikleri yok denecek kadar az. Üstüne pas hataları da yapılanca oyunun seyri bir anda değişiklik kazanıyor…

Buna karşın bu oyuncular forvete çıkışları daha iyi. Trezeguet’e yardımcı olmaya çalışıyorlar. Vuruş teknikleri ve hızları biraz iyi olsa, skora etkileri de büyük olacak…

İlk 45 dakika oyun tempo olarak tam da Trabzonspor’un istediği gibi oldu. Savunmada kalıp, kazanılan toplarla gol aradılar. İstediklerini elde ettiler… Soyunma odasına iki gollü galibiyetle gitmek büyük moral oldu Bordo-Mavililere.

Kasımpaşa iki golde de Nwakaeme’yi kontrol edemedi…

Bu yarıyla en dikkat çeken ayrıntı, Kasımpaşa en az 7 gol pozisyonu yakaladı. Bir top direkten döndü. Bu gollük anları değerlendiremediler. Daha açıkçası gol vuruşunu yapamadılar. Futbol şansı yanlarında değildi…

İKİNCİ YARI KASIMPAŞA FARKI

Kenar yönetiminde zorunlu olarak ipleri ele alan yardımcı antrenör Sarp Yiğit, kazanmak için elinde bulunan iyi oyuncularına sahaya sürdü.

Ve maçın tüm seyri değişti. İkinci yarının ilk 10 dakikasında iki net pozisyon yakaladılar…

Artık maçın kontrolü Kasımpaşa’nın eline geçti. Son yarım saat oyun Trabzonspor yarı sahasında oynandı. Atılan iki gol ve kaçanlar Kasımpaşa’nın eski güzel günlerinin müjdesi gibiydi. Trabzonspor’a adam attırmadılar. İlk yarı yapılan hatalardan ders almışlardı. Biraz daha yan ortaları çoğaltabilseler farklı bir galibiyet alabilirlerdi…

HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ

Maçın orta hakemi Bülent Yıldırım, oyuncularla birlikte iyi koşuyor. Ancak değerlendirme hatası çok. Gözünün önün de yapılan faulleri göremiyor. İlk golde yapılan faulü vermedi. Devamında Kasımpaşa golü yedi…

Net penaltılık hareketi kendine güvenmediğinden VAR’a götürdü…

Bir metre önünde Kasımpaşa’lı oyuncun ayağına basmaya “devam” işareti yaparak, bu işi ne kadar adaletli yaptığını gösterdi!