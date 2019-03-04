İlginç bir maç akşamı yaşandı. Süper Lig’de şimdiye kadar görmediğimiz bir olay dikkat çekti doğal olarak. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ikinci yarı takımının başında değildi. Denizli rahatsızlanmıştı. Tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı…
Mustafa hocaya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İyi ve sağlıklı olduğunu öğrendik…
Denizli yerine yönetimi ele alan genç teknik adam Sarp Yiğit, ikinci 45 dakika da iyi bir sınav verdi…
2-0’lık yenilgiden beraberliği sağlamayı başardı. Bu başarının altında yatan gerçek değişikliklerle oyuna yaptığı hamleydi…
Bir başka önemli ayrıntı ise devre arası gelen telefondu. Kulüp Başkanı Turgay Ciner’in oyuncularına güven ve umut veren konuşması motivasyonu yükseltti anlaşılan. Futbolcular, hastaneye kaldırılan hocalarını düşündüler öncelikle. Ardından başkanlarının kendilerine olan güvenini…
İşte Kasımpaşa yoğun duygularla çıktı son bölüme ve bir puanı almayı başardı. Yaşanılanlara baktığımız da kazanılan tek başına bir puan değil. Takımın yeniden dirilişi, kendini buluşu ve yenilgiden kurtulma becerisi geri gelmişti…
Kasımpaşa, “Ben eski günlere dönüyorum, hala buradayım” mesajı veriyordu herkese…
İKİ FARKLI PERFORMANS
Kasımpaşa’nın çok rahat gol yediğini artık bilmeyen yok. Bunun için ne önlem alırsanız alın olmuyor. Tek neden elde ki oyuncuların bu konuda yetersizliği. Stoperlerin önünde bu işi yapacak kalite de bir oyuncu yok ne yazık ki…
Trabzonspor maçında bu görev için Josuea Sa sahadaydı. Her iki yanında ise Tarkan ile Pavelka vardı. Ne yazık ki, bu üçlü aynı tür oyuncular. Savunma becerileri zayıf. Rakip oyuncuları bozma, baskı kurma, top kapma özellikleri yok denecek kadar az. Üstüne pas hataları da yapılanca oyunun seyri bir anda değişiklik kazanıyor…
Buna karşın bu oyuncular forvete çıkışları daha iyi. Trezeguet’e yardımcı olmaya çalışıyorlar. Vuruş teknikleri ve hızları biraz iyi olsa, skora etkileri de büyük olacak…
İlk 45 dakika oyun tempo olarak tam da Trabzonspor’un istediği gibi oldu. Savunmada kalıp, kazanılan toplarla gol aradılar. İstediklerini elde ettiler… Soyunma odasına iki gollü galibiyetle gitmek büyük moral oldu Bordo-Mavililere.
Kasımpaşa iki golde de Nwakaeme’yi kontrol edemedi…
Bu yarıyla en dikkat çeken ayrıntı, Kasımpaşa en az 7 gol pozisyonu yakaladı. Bir top direkten döndü. Bu gollük anları değerlendiremediler. Daha açıkçası gol vuruşunu yapamadılar. Futbol şansı yanlarında değildi…
İKİNCİ YARI KASIMPAŞA FARKI
Kenar yönetiminde zorunlu olarak ipleri ele alan yardımcı antrenör Sarp Yiğit, kazanmak için elinde bulunan iyi oyuncularına sahaya sürdü.
Ve maçın tüm seyri değişti. İkinci yarının ilk 10 dakikasında iki net pozisyon yakaladılar…
Artık maçın kontrolü Kasımpaşa’nın eline geçti. Son yarım saat oyun Trabzonspor yarı sahasında oynandı. Atılan iki gol ve kaçanlar Kasımpaşa’nın eski güzel günlerinin müjdesi gibiydi. Trabzonspor’a adam attırmadılar. İlk yarı yapılan hatalardan ders almışlardı. Biraz daha yan ortaları çoğaltabilseler farklı bir galibiyet alabilirlerdi…
HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ
Maçın orta hakemi Bülent Yıldırım, oyuncularla birlikte iyi koşuyor. Ancak değerlendirme hatası çok. Gözünün önün de yapılan faulleri göremiyor. İlk golde yapılan faulü vermedi. Devamında Kasımpaşa golü yedi…
Net penaltılık hareketi kendine güvenmediğinden VAR’a götürdü…
Bir metre önünde Kasımpaşa’lı oyuncun ayağına basmaya “devam” işareti yaparak, bu işi ne kadar adaletli yaptığını gösterdi!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.