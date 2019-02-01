Süper Lig’in en iyi golcüsü tartışmasız Diagne…

Kasımpaşa’da attığı 20 golle gol krallığında rakipsiz olan futbolcunun Galatasaray’a transferi gündemin en çok tartışılan konusu…

Öncelikle Kasımpaşa’nın golcüsünü neden sattığı sorusu soruluyor. Sonra Galatasaray’ın verdiği ücret…

Hemen meselenin özüne bakarsak, Kasımpaşa transfer konusunda en iyi kulüplerimizden birisi. Nedeni, ucuza aldığı oyuncuları parlatıp, iyi paraya hatta çok paraya satıyor… Bunun sayısız örnekleri var. Ancak en önemli ayrıntı, Kasımpaşa gelirinin büyük bölümünü Galatasaray Kulübünden karşılıyor. Sanki, Galatasaray Kasımpaşa’nın kasası. Hatta madeni bulan Kasımpaşa, alıcısı ise Galatasaray…

Futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemi şüphesiz transfer. Önemli olan, ucuza alıp iyi paraya satıp gelir hanesini artıya geçirmek…

Kasımpaşa daha önce de, Eren Derdiyok ve Donk’u Sarı- Kırmızılı takıma satmıştı. Son olarak Diagne’de Galatasaray’a satıldı. Eren’i 4 milyon Euro, Donk’u 2.5 milyon Euro ve Diagne’yi 10 milyon Euro’ya gönderen Kasımpaşa toplamda 18 milyon Euro’ya yakın bir parayı Galatasaray Kulübü'nden almış oldu. Senegalli futbolcu Diagne’nin şampiyonluk ve satışından gelebilecek paralar da göz önüne alındığında büyük bir kâr olduğu ortada…

Kasımpaşa’nın transfer politikası iyi analiz edildiğinde, kulüplerin futboldan para kazanacağı gerçeği ortaya çıkıyor…

Burada en önemli ayrıntı, yetenekli genç oyuncuları bulabilmek ve onları ucuz maliyetlerle takıma kazandırmak…

Kasımpaşa Kulübü’nün bu konuda önder olduğu ortada. Türkiye liglerinde çok sayıda Kasımpaşa’dan giden oyuncuları görüyoruz. Hatta yurt dışına gönderilenlerde var…

Bir dönem Gençlerbirliği Kulübü'nün yaptığı bu karlı alışverişi şimdi Kasımpaşa yapıyor. Rahmetli İlhan Cavcav yıllarca bu yöntemle ciddi gelir elde etmişti…

Kasımpaşa yönetimini akılcı transferlerinden dolayı kutlamak gerekir. Türk futboluna renkli isimler kattığı gibi, yöntemi ile örnek oluyor…

Ara transferde takıma kazandırılan genç oyuncuların önümüzde ki sezon yine birçok takımın radarında olacağını göreceğiz…

ŞENOL GÜNEŞ MUTSUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş mutsuz günler yaşıyor. Takımdan gönderilen oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncu transfer edilemeyişi ciddi bir sorun…

Öncelikle savunma hattının sürekli değişik oyunculardan kurulması Güneş hocanın canını sıkıyor. Yan yana oynayan iki stoperin değişkenliği söz konusu…

Motivasyon eksikliği, enerji düşüklüğü bir yana, şampiyonluk primlerinin hala ödenmeyişi futbolcuların kafasını karıştırıyor…

Açıkçası, “biz para alamazken, yeni oyuncular alınıyor” yakınması var…

Şenol Güneş’in “ara transferde kaliteli futbolcu bulmak zor” diyerek, yapılan transferler konusunda hoşnutsuzluğunu dile getiriyor…

Son basın toplantısı Şenol Güneş’in bu sorunlardan yorulduğunu gösteriyor. Takımı bırakmaktan söz etmesi, hala yönetimin kendisi ile gelecekle ilgili konuşmamasından kaynaklandığı ortada…

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR’İ ZORLAYACAK

Sarı –Kırmızılı takım yaptığı transferlerle takımı güçlendirdi. Forvet hattına alınan Diagne ve Mitroglou dışında savunma da güçlendi. Yapılan toplam 6 transfer Fatih Terim’i mutlu etti elbette. Takım yeni bir hava yakalayacak şüphesiz…

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, M.Başakşehir’in en büyük rakibi. Şampiyonluk mücadelesinin iki takım arasında geçeceği anlaşılıyor. M.Başakşehir zaten iyi bir kadroya sahip. Onlarda ara transferi iyi değerlendirdiler. Yerinde takviyelerle daha da güçlendiler…

Çekişmeli ve zevkli bir şampiyonluk yarışı izleyeceğimizi söyleyebiliriz…

FENERBAHÇE’DEN İTALYA’YA

Transferde en çok sevindiren gelişme bir genç oyuncumuzun daha Avrupa’ya gitmesi oldu. Galatasaray’ın 18 yaşında ki futbolcusu Ozan Kabak Almanya’ya transfer olmuştu. Bir başka genç oyuncu Alanyaspor stoperi Merih Demiral da İtalya’nın Sassuolo takımına gitti. Gelecekte A Milli Takımın vazgeçilmezi gözüyle bakılan Merih, Cengiz ve Ozan’ın Avrupa’da oynaması oldukça önemli…

Hemen belirtelim ki, Merih Fenerbahçe altyapısında yetişti. Burada ki soru, bu yeteneği Sarı-Lacivertli yöneticiler neden göremedi?